L'edizione numero 31 della Muay Thai explosion ha portato sui tatami dell'impianto di via Venezia a Sassari ha superato ogni aspettativa con numeri da record: quasi 200 partecipanti, di cui ben 50 tesserati con il Team Tarantini Fight Club che ha organizzato l'evento. Un vero trionfo che ha visto il maestro Vincenzo Casu allenare gli atleti di casa con dedizione e passione.

Protagonisti soprattutto i giovani atleti dai sei agli otto anni, che hanno entusiasmato non solo genitori e parenti, ma l'intera platea presente con le loro performance spettacolari. Conferme positive anche dagli Old Cadet e Juniores che si stanno preparando ai prossimi impegni regionali e nazionali.

Tra le eccezionali performance, spiccano quelle di Greta Vanali, Manuel Luiu, Emanuele Niort, Sara Fancellu, Beatrice Cau, Melissa Melis, Luca Manchia, Mattia Fois, Alessandro Casu, Edoardo Patteri, Andrea Noce e Matteo Mannai, che hanno dato il massimo contro avversari altamente qualificati.

A bordo ring, i tecnici federali Vincenzo Casu, Paride Scanu e Angelo Tarantini hanno contribuito al successo dell'evento con la loro esperienza e competenza. La manifestazione è stata organizzata sotto l’egida della Federkombat, la federazione che patrocina la Muay Thai per il Coni.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 3 febbraio a Quartu, con il gala Pound For Pound.

