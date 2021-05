Il settimese Luca Dessì della Karel Sport è balzato in testa alla classifica generale nella Sardinia Cup 2021, competizione di mountain bike crosscountry, point to point. Il tutto dopo la quarta tappa svoltasi a Nurri "Laghi e nuraghi" (le altre sono state corse a Donori, Alghero e Sassari), organizzata dalla MTB Nurri-Orroli.

A tagliare il traguardo per primo, col tempo di 2:10:59, è stato il nuorese Andrea Lovicu. L’atleta della Bike Team Cicli Demurtas Nuoro ha battuto in volata il leader della competizione Dessì. Al terzo posto, staccato di poco più di un minuto e mezzo, il sinnaese Alberto Olla della Bike World.

Nella categoria femminile successo per Erika Pinna dell’Arkitano Mtb Club (2:37:35) che ha preceduto la leader della generale Raffaela Saravo della Ciclisti turritani (2:43:51) e Silvia Putzolu (I due leoni Isola di Sant’Antioco). Nella generale maschile, comanda Luca Dessì con 1400 punti seguito da Denis Fumarola (Giant Polimedical) e Stefano Piras (Alghero Bike) con 1350. Nella femminile, Raffaele Saravo con 1740 punti davanti a Erika Pinna, 1480 punti, e Beatrice Mistretta (New Bike 2008 Racing), 1300 punti.

“Ennesima grande prestazione di Dessì”, dice il presidente della Karel Sport, Giorgio Lecca. “Davanti a lui Lovicu, avversario molto forte. Ora Dessì dovrà cercare di mantenere il primato nella generale. Ottima prova anche di Maurizio Olla, settimo assoluto, in continua crescita. Pur non in condizioni ottimali, ha partecipato anche il plurititolato Mauro Vacca, che in carriera ha vinto più di 120 gare, chiudendo con un dignitoso 15esimo posto. Positiva ance la prova del sinnaese Alberto Olla”. Proprio Alberto Olla ha segnato il miglior tempo (4:54) nel terribile single track del geotritone, tutto in discesa, tra alberi e pietre (1,350 chilometri con dislivello negativo di 238 metri).

Tra i partecipanti soddisfatti Francesco Floris, Nicola Tolu all’esordio, e Tiziano Farci della Cross Bike del patron Filippo Puddu. "Organizzazione impeccabile”, hanno detto Floris e Tolu. “Una gara impegnativa e tecnica. Il tutto in un paesaggio mozzafiato”. “I ragazzi si sono ben comportati - ha detto Puddu – Tutti all’esordio stagionale. Intanto a ottobre organizziamo la gara di Downhill ‘Sa Palestra’. Sarà presente il nostro campione Francesco Boi”.

Nelle varie categorie primati per Beatrice Mistretta (Donne Master Over 40), Giorgio Atzeni (M5), Sa Vida Noa, Andrea Cambilargiu (M6) della Ciclisti turritani, Stefano Piras (M3), Bruno Mario Pattada (M 7&8) della SC Pattada, Sandro Marras (M4) dell’Alghero Bike, Andrea Fanni (Junior maschile) della Sinnai Mtb, Nicola Gessa (M1) della Pul.Sar, Luca Dessì (M2), Michael Francesco Giua (Elite Sport) della Fancello Cicli Terranova, Raffala Saravo (Donne amatori) e Luca Torella (Open maschile), Ciclisti turritani. La classifica a squadre: Ajo Ergen Team, Pul. Sar. e Sc Cagliari.

La quinta tappa, “Marathon delle tre caserme” si disputerà il 20 giugno prossimo a Sarroch.

