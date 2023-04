Due giornate di sport nello splendido scenario del litorale de La Cinta. Vestita dei suoi spettacolari colori primaverili, la spiaggia simbolo di San Teodoro da domani si trasformerà in un insolito campo da golf per la seconda edizione del Golf Link Invitational, organizzata dall’ASD Golfaldia e Combo Golf Srls con il patrocinio del Comune.

La competizione, che gode inoltre del patrocinio della Regione Sardegna e dell’Assessorato regionale al Turismo, prevede un percorso completo a 18 buche, suddiviso tra le 9 buche del green di Puntaldia e le altre 9 che per l’occasione saranno posizionate sulla sabbia.

Un evento unico in Italia che radunerà oltre 100 sportivi non professionisti, tra cui anche il calciatore Gianfranco Zola, golfista esperto e da diversi anni presenza costante a Puntaldia. La kermesse è ideata dal professionista di golf e direttore tecnico dell'evento, Roberto Pompei, che oltre 20 anni fa lo ha proposto sulle spiagge dell'Emilia Romagna; un evento quindi che ha già una sua storia ma che al momento non ha eguali a livello nazionale.

«Dopo molti anni dalla prima edizione italiana è nata la voglia di portarlo a San Teodoro e il nostro obiettivo è riproporlo nel tempo, lanciandolo a livello internazionale anche per i professionisti», ha spiegato Tina Maria Marongiu, la presidente delle due società che organizzano l’evento, nonché moglie del patron Roberto Pompei. «Questo evento – ha aggiunto - è un esempio di come il turismo sportivo, grazie al Golf, potrebbe diventare un realtà importante in Sardegna e ringrazio la sindaca, Rita Deretta, che dopo l’edizione numero zero dello scorso anno, ha visto oltre quello che era un evento agli inizi e oggi ci ha permesso di proporre un’edizione più corposa».

Golf Link Invitational è un manifestazione nuova che coniuga l’attualità di uno sport sempre in crescita ma che affonda le sue radici proprio sulla sabbia. Il golf nasce infatti su sabbia in Gran Bretagna, nella prima metà del ‘700, e oggi questo inedito esempio di beach golf rappresenta un richiamo alle origini della disciplina. Sarà Jimmy Ghione, attore italiano e personaggio televisivo, a condurre tutto gli eventi dell’edizione 2023 e tra le curiosità di quest’anno ci sarà Caronte, la piccola imbarcazione che traghetterà i golfisti lungo la foce della Laguna di San Teodoro, un guado che divide il litorale di Puntaldia da quello de La Cinta.

Combo Golf Srls, la società che insieme all’ASD Golfaldia organizza la manifestazione, si occupa di promuovere il golf attraverso la creazione di piccoli percorsi di gara su sintetico, una soluzione green che si sposa bene anche in spazi ridotti rispetto ai grandi campi in erba e in zone dove c’è carenza di acqua. La sua mission è divulgare la cultura del golf realizzando piccoli campi anche all’interno dei centri sportivi o degli alberghi e proporre una variante su sintetico che azzera i costi economici e la manutenzione delle strutture in erba.

