Valentina Roncallo e Marco Antonio Cappuccio regalano a Muravera e Norbello altre due medaglie d’oro. Hanno vinto i due singolari, femminile e maschile, di seconda categoria, nel corso della quinta giornata dei campionati italiani di tennistavolo, in corso al Pala Pirastu di Cagliari.

Roncallo bissa così il titolo del doppio misto vinto martedì e conferma l’oro vinto a Riccione nel 2022. Cappuccio ha scalato il podio dopo il bronzo nel misto, sempre martedì. A completare un’altra giornata da incorniciare il bronzo di Miriam Carnovale del Muravera).

SINGOLARE FEMMINILE

La pattuglia di atlete che milita nelle squadre sarde era agguerrita. Nel primo turno il primo colpo di scena, esce Wej Jian battuta da Giulia Cavalli. Roncallo avanza. Un bye nel primo turno, vittoria in tre set su Caterina Angeli, e in semifinale altra affermazione pesante, su Le Thin Hong in cinque set. Nella parte alta del tabellone Carnovale vince il derby con Veronica Mosconi (Norbello), per cedere poi, accontentandosi del bronzo, all’altra finalista Wang Xuelan. L’italo cinese, numero tre del ranking parte favorita ma Roncallo non ha alcun timore. La ventenne, in forza da questa stagione al Muravera, sfrutta uno spigolo e chiude ai vantaggi il primo set, poi la marcia di avvicinamento al titolo prosegue sino al punto finale del terzo set concluso 11-9.

SINGOLARE MASCHILE

Un altro ventenne, punto di forza del Norbello, vince contemporaneamente il titolo maschile. Argento agli italiani Under 21, si ricorda di avere un conto in sospeso con il gradino più alto del podio. Vince il girone di qualificazione, e prosegue spedito verso la finale eliminando, e perdendo appena un set, Mongiusti, Adeyemo, Vallino Costassa e Allegranza. In finale c’è Paolo Bisi, numero 15 d’Italia (ex numero uno), Cappuccio è numero 18. Sono tre set equilibrati, ma l’atleta del Norbello ha sempre la capacità di piazzare l’allungo decisivo. L’oro è suo.

Domani altra giornata intensa. Si assegnano tre titoli assoluti di doppio, maschile, femminile e misto. Entrano in scena i big. Su tutti, i più attesi sono i campioni di casa nostra Carlo Rossi e Johnny Oyebode, cresciuti nella Marcozzi, oggi in Germania, e tesserati in Italia rispettivamente con la società cagliaritana e il TT Sassari. Da seguire anche Antonino Amato, siciliano da due stagioni accasato alla Marcozzi. Oyebode e Piccolin sono i campioni uscenti del doppio maschile, sono di diritto i favoriti.

