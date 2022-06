Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro valido per la World Boxing Federation All Africa Lightweight, a Durban, in Sudafrica, si era sentito male e, completamente confuso, aveva iniziato a tirare pugni contro un avversario immaginario.

Oggi la notizia: Simiso Buthelezi è deceduto in ospedale.

Una vicenda che lascia sotto choc il mondo della boxe, anche per le modalità con cui è avvenuta la tragedia.

Buthelezi, sudafricano, stava combattendo sul ring contro il connazionale Siphesihle Mntungwa e alla decima ripresa, dopo averlo messo all’angolo, si era improvvisamente voltato e aveva iniziato a colpire l’aria, come se avesse di fronte – appunto – un avversario che solo lui era in grado di vedere.

L’arbitro, resosi conto che qualcosa non andava, aveva interrotto l’incontro. Poi il pugile era stato soccorso e portato in ospedale, dove era entrato in coma, sembra con danni cerebrali.

In queste ore il ceo ad interim della federazione boxe sudafricana Nsikayezwe Sithole ha dato il triste annuncio, come riportato dal sito di news Sowetan: “Ho ricevuto una chiamata a mezzanotte: Buthelezi è morto. Questo è molto triste perché sembrava esserci un barlume di speranza su una sua ripresa, visto che il King Edward Hospital di Durban, dove era ricoverato da domenica, aveva confermato che aveva risposto alle prime cure muovendo le dita”.

Invece le sue condizioni sono precipitate.

"Era un giovane talentuoso e dotato”, ha aggiunto Sithole. “Preghiamo per lui e chiediamo a tutti gli appassionati di boxe e non solo di pregare anche per i familiari di Simiso”.

