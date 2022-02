Undicesima medaglia per l’Italia a Pechino con l’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nello snowboard a squadre miste di specialità. Davanti al team azzurro, di soli 20 centesimi, gli americani Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis; dietro il Canada con Eliot Grondin e Meryeta Odine, mentre quarto è finito il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Quest'ultima è caduta quando era in fase di forte recupero.

Moioli è scattata in vantaggio grazie ai 4 centesimi di ritardo di Visintin: ma Jacobellis, che ha sfilato all'atleta bergamasca lo scettro nella gara individuale, non ha mollato raggiungendola e poi superandola. Nelle ultime curve l’americana ha recuperato lo spazio sufficiente per il sorpasso decisivo, fino alla planata verso il traguardo. Mentre per la seconda coppia italiana, Carpano è uscita dai cancelletti con uno svantaggio di 88 centesimi accumulato da Sommariva nella sua discesa, ma è stata rapida ad avvicinarsi al gruppo. Dopo la planata su Odin, è stata proprio la canadese la più veloce a rialzarsi e a proseguire la gara tagliando il traguardo in tempo per la medaglia di bronzo.

"Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang (10, ndr) – ha commentato Giovanni Malagò, presidente del Coni -. Lo abbiamo fatto grazie a una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale".

