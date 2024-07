Archiviato con un terzo posto la Waterpolo Sardinia Cup, disputata la scorsa settimana nella Piscina comunale di Alghero, il commissario tecnico della Nazionale italiana Sandro Campagna ha annunciato i tredici azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi, in programma all'Aquatics Centre e all’Arena La Défense da domenica 28 luglio a domenica 11 agosto.

Convocati Tommaso Gianazza, esordiente in grandi competizioni, e Vincenzo Renzuto Iodice (An Brescia), Alessandro Velotto (Cn Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (Rn Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros). Arbitri al seguito Alessia Ferrari e Raffaele Colombo. Il Settebello vicecampione del mondo e bronzo europeo in carica, debutterà contro gli Stati Uniti, domenica 28 alle 15.



Nello stesso giorno, anche Carlo Silipo, ct della Nazionale femminile, ha reso note le sue tredici convocate, per i Giochi Olimpici che, per loro, si disputerà nelle stesse strutture, ma da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto: Sofia Giustini (Sabadel), Silvia Avegno (Mataro), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere (Sis Roma), Valeria Mariagrazia Palmieri, Claudia Roberta Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli (L'Ekipe Orizzonte). Arbitri al seguito Alessia Ferrari e Raffaele Colombo.

Il Setterosa debutterà contro le padroni di casa della Francia, lunedì 29 alle 14.

