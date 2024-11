Dopo dieci giornate di A Gold di pallamano, la Raimond Sassari occupa il quarto posto con 16 punti ma, a differenza delle dirette avversarie, ha giocato una partita in meno. I turritani si metteranno in pari alle 19 del 12 novembre, quando a Fasano disputeranno il match valevole per l’ottava giornata. In caso di vittoria, agganceranno il Conversano in vetta alla classifica. Poi, quattro giorni più tardi, i rossoblù ospiteranno il Merano, attualmente quinto, al PalaSantoru.

A Silver. Un altro turno di riposo per la serie cadetta maschile, che tornerà in campo il 16 novembre per disputare gli incontri della settima giornata, tra cui quello che alle 18.30 vedrà la Verdeazzurro di scena in Sicilia sul parquet dell’Enna. I sassaresi sono attualmente decimi a quota quattro punti.

Femminile. In A1 la Lions Sassari, ultima ancora a zero dopo le prime sette giornate, chiude la classifica. A differenza delle altre squadre della massima serie, le leonesse non giocheranno l’ottava giornata sabato 9,ma torneranno il campo alle 18 del 23 novembre a Erice.

Dopo le prime due giornate della A2 femminile, la Hac Nuoro guida la classifica a punteggio pieno seguita, a quota due, da un gruppo di sei squadre tra cui il Città del Redentore e la Raimond Sassari. Il prossimo turno vedrà le due nuoresi impegnate in trasferta nella giornata di sabato: alle 15 in programma Dossobuono-Città del Redentore, mezz’ora più tardi il fischio d’inizio di Malo-Hac Nuoro. Si giocherà alle 17 di domenica, invece, il match del PalaSantoru tra Raimond e Oderzo.

© Riproduzione riservata