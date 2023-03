Leonardo Mutti e Tan Wenling sono i nuovi campioni italiani assoluti del singolare assoluto di tennistavolo. Succedono rispettivamente a Niagol Stojanov e Giorgia Piccolin. I campionati italiani assoluti, seconda e terza categoria si chiudono così dopo otto giorni di gare a Cagliari, al Pala Pirastu. Un evento che ha portato nel capoluogo più di seicento persone, tra atleti e addetti ai lavori, e quanto di meglio può offrire il movimento pongistico italiano.

Leonardo Mutti ha battuto in finale il numero uno italiano Mihai Bobocica in cinque set, mentre l’italo cinese Tan Wenling ha superato Chiara Colantoni al settimo set. Dalle semifinali, infatti si gioca al meglio dei sette set.

La giornata conclusiva sarà invece ricordata per l’incredibile epilogo della semifinale tra Leonardo Mutti e Johnny Oyebode, cagliaritano, attualmente in Germania e tesserato in Italia con il TT Sassari. Oyebode ha vinto i primi due set, perso il terzo con Mutti che ha annullato due set point (da 8-10 a 12-10), e il quarto da 9-8 a 9-11. Il pubblico numeroso si è appassionato ed ha sostenuto Oyebode che ha vinto il quinto, e nel sesto ha avuto a disposizione tre match point. Mutti, che è stato numero uno d’Italia non si lascia intimidire e vince 13-11. Si va al settimo, Oyebode è avanti 9-4, ma a due punti dalla finale cambia il vento.

Mutti con pazienza infila un parziale di 7-0, vince la partita e va in finale, tra e lacrime di Oybode e gli applausi del pubblico. Che nonostante il tifo e la tensione, non ha perso di vista quanto accadeva nell’altro tavolo, dove davano spettacolo Bobocica e Piccolin, con il numero uno d’Italia vittorioso 4-1.

Nel torneo femminile Veronica Mosconi del Norbello si è fermata ai quarti, battuta da Colantoni in tre set, interminabile l’ultimo, concluso 18-16.

Con i due titoli dei singolari si è chiusa la settimana dei campionati italiani. Sono stati un successo per l’organizzazione e per il livello tecnico, presenti i più forti giocatori e giocatrici. Ma è stato un successo per le società sarde che grazie ai giocatori che vestono le loro maglie, hanno conquistato sei medaglie d’oro, una d’argento e tredici di bronzo. Gli ori sono ripartiti tra Norbello (tre), Muravera (due) e TT Sassari (uno).

