Finale da applausi per le “Farfalle” della ginnastica ritmica azzurra.

A Kitakyushu, in Giappone, le azzurre si sono laureate campionesse mondiali con i cerchi e le clavette e vicecampionesse nell'esercizio con le 5 palle.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean - con la riserva Laura Paris - hanno ottenuto l’oro con 42.275 punti, davanti alla Russia e al Giappone.

Dalla final eight alle 5 palle arriva invece un argento, il terzo per l'Italia dopo quello nell'All-Around a squadre e in quello di team.

Una spedizione proficua che testimonia ancora una volta l’assoluto livello e la classe cristallina delle atlete italiane, con il 2021 che si conferma l’anno da incorniciare per lo sport del Belpaese.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata