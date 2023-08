È una giornata straordinaria per l’atletica italiana: dopo il primo posto in batteria per la 4x100 maschile, record italiano per la staffetta femminile, dove spicca il nome della quartese Dalia Kaddari.

Il quartetto, composto da Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese, ha fermato il cronometro a 42.14, come nessun altro aveva mai fatto prima.

Il terzo posto nella batteria vale l’accesso alla finale, che si correrà domani alle 21.50.

(Uniononline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata