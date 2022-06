E’ sardo il gradino più alto del podio nei campionati nazionali di Arti marziali miste (Mma) che si sono disputati al Palatorrino di Roma.

Lo ha conquistato il giovane sassarese Matteo Dore, del team Angelo Tarantini. Appena maggiorenne, unico lottatore della categoria Junior assoluti, Dore ha esordito nella categoria superiore, Senior cinture blu.

Passato ai quarti di finale per sorteggio, in semifinale ha sconfitto Riccardo Belardini grazie al verdetto unanime dei giudici. Ottima la difesa del sardo dal forte wrestling del rivale, hanno fatto la differenza le tecniche di striking e il solido ground and pound di Dore.

In finale il sassarese non si è fatto intimidire dal quotatissimo Simone Todari e dal gap di esperienza contro il lottatore che vantava un record di 10 vittorie, di cui 5 prima del limite. Lo ha messo subito a terra e lo ha tenuto al suolo per l’intera durata del match, con qualche tentativo di sottomissione. Una vittoria mai stata in discussione.

Bene anche l’altro sassarese Morgan Capocci, che agli ottavi ha sconfitto con una ghigliottina Francesco Santomo prima di arrendersi al più esperto Alex Turcato.

