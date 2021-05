Valentina Pedditzi conquista a Sassari il record sardo regionale under 16 nei 3000 metri di marcia su pista.

Un grandissimo risultato per l'atleta dell'Atletica Maracalagonis "Il Sogno delle Giovani Promesse" che ha chiuso la sua prova col tempo di 15' 29".78. Ottima anche la prestazione di Claudia Cara nei 5 chilometri di marcia (33'44".71).

"Ogni primato di un nostro atleta è grande motivo orgoglio per la società – ha detto la presidente, Lucia Mascia – Complimenti a Valentina e Claudia. Un ringraziamento particolare al tecnico Arturo Zullo per l'impegno nel lavoro costante e soprattutto vincente”.

Complimenti che arrivano anche dal sindaco Francesca Fadda, dall'assessore allo Sport Antonello Saddi e da tutta l'amministrazione comunale. “Un motivo in più per credere nella nuova costruzione della nostra nuova pista di atletica e nello sport in genere – hanno detto in coro –: Rilanciare la zona sportiva con tutte le società maresi e non solo, all'interno del polo sportivo di Maracalagonis”.

