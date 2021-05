Al via a Maracalagonis la seconda tappa del trofeo dei Nuraghi Agris e Nazionale A1* di salto ostacoli con Progetto Sport. La manifestazione, che si svolge nel Centro Ippico Is Alinos (in località S’Alinu Mannu), si conclude domenica prossima.

"Si tratta della seconda tappa del trofeo riservato ai cavalli nati e allevati in Sardegna - dice il proprietario del centro Ippico e fondatore nel 1985 dell'omonima associazione, Nanni Pinna - che culminerà con le due settimane del Sardegna Jumping Tour. Previsto un cospicuo montepremi finale".

Il fine settimana equestre vedrà impegnati 240 cavalieri e amazzoni di tutte le età provenienti da tutta l’Isola: si sfideranno nelle categorie “riservate ai cavalli giovani”, in quelle del Progetto Sport e in quelle cosiddette “aggiunte” tra le quali spicca il Gran Premio Fise Sardegna di 140 centimetri di altezza e 2mila euro di montepremi.





