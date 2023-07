Lutto nel mondo del pugilato. Dopo una lunga malattia è morto Francesco Fiori, ex pugile di Porto Torres, campione italiano categoria novizi, autore di ottime prove da dilettante e poi da professionista. Aveva 88 anni.

Un eccellente peso medio con alle spalle un’infinità di combattimenti, sostenuti e vinti da professionista tra il 1958 e il 1962, prima di combattere il match con il famoso Nino Benvenuti, per il titolo nazionale. Il combattimento si svolse a Priverno nell’agosto del 1963 e si concluse dopo una buona performance con la vittoria del campione in carica Benvenuti, per Ko tecnico alla terza ripresa. Due anni dopo ci riprovò ma, a Rimini, fu sconfitto da Bruno Santini.

Ha affrontato i migliori pesi medi di Europa. Nella sua carriera professionale ha ricoperto l’incarico di vigile urbano negli anni ’30 e fino al 1999, presso il Comune di Porto Torres.

Francesco Fiori con la divisa da vigile urbano (foto concessa)

