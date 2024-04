Primi giorni di navigazione nelle acque davanti a Cagliari per il nuovo Ac75 di Luna Rossa.

Tre giorni dopo il varo del 13 aprile, Luna Rossa ha effettuato il "tow-test" senza albero e vele per fare un check alla struttura dello scafo e controllare tutti gli strumenti e i sistemi di bordo. Ricevuta luce verde dai tecnici, venerdì ha cominciato la sua prima navigazione.

Un maestrale teso intorno ai 20-25 nodi non ha permesso al team di navigare a lungo, ma le ore trascorse in mare sono state comunque sufficienti per avere le prime impressioni sul "silver bullet", la pallottola d'argento.

«È stata una giornata emozionante - ha detto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli - per me, per lo shore team, per coloro che la barca l'hanno costruita e, in generale, per l'intero team. Anche se non abbiamo navigato tantissimo, è stato bello poter tirare su le vele e sollevarsi sui foil. Direi che la prima impressione è molto positiva».

Per Francesco 'Checco' Bruni, uno dei timonieri di Luna Rossa, «check importanti per vedere la geometria delle vele, smarcare una serie di operazioni che avevamo in programma e a fare un controllo generale della barca. Inoltre, abbiamo navigato un po' sui foil, sia mure a dritta, sia mure a sinistra. Sono molto contento di questa prima giornata».

Per la prima volta a bordo di una barca di Coppa America, il cyclor Bruno Rosetti: «È stato molto bello salire finalmente a bordo e mettere in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni e durante gli allenamenti. Certamente oggi non abbiamo spinto o pedalato a regime, ma è stato sufficiente per capire la bellezza e la complessità di questa imbarcazione».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata