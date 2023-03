Mette la settima vittoria di fila, l’Esperia Cagliari, che tra le mura di casa supera Cassino per 71-68. Partita combattutissima, portata a casa dai ragazzi allenati da Federico Manca con grande caparbietà dopo una rimonta dal -20 nel terzo quarto. Il filotto di vittorie ha permesso alla squadra granata di salire momentaneamente al quinto posto, a quota 26 punti, a pari merito con Frascati, Pass Roma e Anzio (queste ultime due con una gara in meno).

La gara. L’avvio degli ospiti è bruciante. Cassino gioca un primo quarto da 24 punti, con l’Esperia Olimpia che insegue timidamente, mettendo a referto 9 punti. Nel secondo Cassino va a +20 con la tripla di Incitti. Floridia e Garello rivitalizzano l’Esperia, i cagliaritani reagiscono e accorciano a -10. La bomba di Villani scuote ulteriormente i granata e il pubblico di Monte Mixi. Si va all’intervallo lungo sul 37-35 per gli ospiti. Nella ripresa la squadra di Manca centra il primo controsorpasso grazie ad un super Sanna e a Garello. In questa fase della gara, l’Esperia Olimpia, galvanizzata dalla tripla di Manca, concretizza la prima fuga, portandosi addirittura a +9 (61-52). La squadra ospite si risveglia nell’ultimo quarto e accorcia a -1 grazie alla bomba di Incitti (68-67). Il canestro di Locci, a un minuto dalla fine, riporta a +3 il vantaggio dei granata. La squadra di Manca soffre nei secondi finali ma con le unghie e con i denti riesce a strappare una vittoria pesantissima per la classifica.

Il commento. “È stata una partita tosta – commenta coach Manca - esattamente come ce l’aspettavamo. Siamo stati bravi a non mollare, soprattutto quando si sono portati a +20 a metà secondo quarto. Due mesi fa non avremmo avuto questa forza per reagire. Vincere questa gara in rimonta è sinonimo di maturità ed un chiaro segnale di crescita”.

I tabellini.

Esperia Cagliari: Manca 5, Cabriolu 4, Floridia 9, Chessa, Villani 11, Garello 16, Picciau, Locci 14, Fois ne, Sanna 12. Allenatore Manca

Bp Frusinate Cassino: Yabre 8, Sabotig 9, Incitti 25, Niccolai 12, Ceccarelli 14, Cascarino ne, Pignatelli, Masella ne. Allenatore Nardone

Parziali: 9-24; 35-37; 61-52

