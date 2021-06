L’italo-marocchino Abdelkader Oualid e Claudia Pinna si sono aggiudicati la speciale edizione dell’edizione straordinaria “Lago di Corsa” a Villacidro che ha visto partecipare oltre 500 atleti. Si è disputata anche la corrida di San Sisinnio riservata alle categorie esordienti E5, E8 ed E10.

Spettacolare il percorso di 10,5 chilometri, molto vario e impegnativo con un paesaggio mozzafiato che ha alleviato la fatica. Partenza e arrivo nella piazza della Chiesa Campestre di San Sisinnio del XVII secolo.

C’è stato anche il passaggio nella diga sul Rio Leni per poi affrontare, subito dopo, la salita di Niu Grogu (1000 metri esatti al 12%). "Una gara fantastica”, ha detto Abdelkader Oualid. “Dopo tanto tempo finalmente si riparte con le gare su strada. E’ stato bellissimo ritrovare tanti amici. La gara? Ho subito alzato il ritmo riuscendo a staccare i miei avversari dal terzo chilometro. Ho forzato nel tratto di salita e sono riuscito a mantenere il primo posto”.

A fine corsa tanti a complimentarsi con il campione, che ha ottenuto grandi risultati anche a livello nazionale. “Oltre ad essere un grande atleta è una grande persona. Un professionista”, hanno detto in coro Giulio Pusceddu, Nicola Melis e Agostino Serra.

Felice anche l’emergente Mario Lagana dell’Atletica Maracalagonis: "Gara durissima. Ho sofferto nel tratto di salita di Niu Grogu. Sono davvero felice per il mio quinto posto. Essere premiato con atleti che ho sempre ammirato è motivo di orgoglio”.

Oualid della Cagliari Marathon Club ha fermato il cronometro a 37:20 davanti a Federico Ortu del Cus Sassari, staccato di 17 secondi. Terzo posto per Giuseppino Cossu dell’Asd Sos Iddanoesos col tempo di 38:53. Quarto Christian Cocco della Cagliari Atletica (39:02) e quinto Mario Lagana de Il Sogno delle Giovani Promesse Atletica Maracalagonis.(39:17).

Tra le donne, vittoria per la campionessa di San Gavino Claudia Pinna (Cus Cagliari), 29esima assoluta, col tempo di (43:15). Secondo posto per Roberta Ferru (Cagliari Atletica), arrivata dopo 2:43. Terza piazza per Antonella Altea della Cagliari Marathon Club (46:58).

