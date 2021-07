È trascorso mezzo secolo dal giorno in cui la società sportiva Polisportiva Guasila ha presentato istanza di affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. "È una ricorrenza importante per lo sport guasilese che vogliamo festeggiare non solo con i memorabili ricordi degli anni passati ma con nuovi progetti per lo sport locale", dice il presidente Gianluca Cicalò. La Polisportiva Guasila Calcio 1971 conta oggi 35 tesserati e partecipa da ormai sette anni ai campionati over 40 Uisp Nazionale.

Oltre al presidente Cicalò compongono la dirigenza Roberto Etzi (vicepresidente), Agostino Zara (segretario), Fausto Zara (cassiere), Camilla Zara (vice cassiere), Roberto Sollai (medico della squadra), Mauro Milia (psicologo della squadra), Marco Lilliu (preparatore sportivo) e i consiglieri Ubaldo Orrù, Francesco Tronci, Daniele Marras, Simone Bosa, Gianluca Atzori, Francesco Pistis, Marcello Carta, Massimo Cicalò e Mirco Casti.

"La nostra missione – continua il presidente – è da sempre stata quella di offrire alla comunità la possibilità di esercitare lo sport in qualunque sua espressione. La nostra principale vocazione è il giuoco calcio ma negli anni non sono mancate le manifestazioni e competizioni di altre discipline sportive".

Nel medagliere la Polisportiva conta i seguenti successi nel campionato regionale Figc: vittoria campionato Terza Categoria (1973-74), vittoria campionato Seconda Categoria (1980-81), vittoria campionato Seconda Categoria (1986-87), vittoria campionato Terza Categoria (1996-97), vittoria campionato Terza Categoria (2003-04), vittoria campionato Terza Categoria (2011-12), vittoria campionato Seconda Categoria (2015-16). La società sportiva in prospettiva della nuova apertura degli impianti comunali ha quale obiettivo principale formare i giovani con l’avvio di una scuola calcio per bambini dai 5 ai 12 anni.

