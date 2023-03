A Scafati per ingranare la quinta. Le quattro vittorie consecutive sono servite a Sassari per agguantare il quarto posto, ma non sono considerate un punto di arrivo. Domenica sera a Scafati ci sono in palio altri due punti che possono confermare l'ottimo stato di forma dei biancoblù di Piero Bucchi.

Nel match del PalaSerradimigni la squadra sassarese giocò a strappi: bastarono il primo e terzo quarto (45-28 il totale) per domare la formazione neopromossa, alla quale non bastarono i 24 punti dell'ex David Logan, peraltro buona parte segnati con la gara ormai decisa.

Scafati è attualmente nel gruppone delle penultime e quindi tra le candidate alla retrocessione. L'attacco campano è il terzultimo del campionato con 77 punti di media a causa delle pessime percentuali nel tiro da due: 47,6%. nessuno fa peggio. Attenzione però: in casa Scafati ha vinto 5 gare su 10 e proprio al pubblico amico si affida per restare nella massima serie.

© Riproduzione riservata