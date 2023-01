Sarà un combattente sinnaese a battersi il 15 febbraio a Belfast per la conquista del titolo europeo pro amateur della sigla WKN categoria kg 60,100 sulle cinque riprese da 2 minuti ciascuna. L'alteta, Damiano Vacca, del "Tean Serra Sinnai", diretto da Alessio Serra, affronterà l'irlandese Snoodon Jay. Vacca è stato in passato una promessa della mountain bike ottenendo ottimi risultati a livello regionale. Damiano Vacca, allenato dal maestro Serra, ha all'attivo diversi combattimenti. Da alcuni mesi si prepara per l'europeo.

Il "team Serra Sinnai", dal 2001 ha accolto in palestra oltre mille atleti,decine di campioni regionali,quattro campioni italiani, partecipando anche a comattimenti a livello internazionale. Lo stesso Serra è stato campione italiano per due volte e vice campione europeo nel 2002.

«Non solo calci e pugni: il nostro sport, la nostra disciplina - spiega il maestro Alesio Serra - è prevalentemente un impegno sociale. Raggruppiamo i ragazzi, alcune volte anche quelli più sfortunati, per riportarli sulla giusta strada, dando loro il proprio spazio e un motivo di rinascita per un riscatto personale. Nel 2022 abbiamo anche aderito ad un progetto sociale diretto dai servizi sociali del Comune e dalla Fondazione Polisolidale».

