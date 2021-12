Alcuni hanno corso in cerca del proprio primato personale, altri volevano mettere su chilometri in vista delle gare in pista. Altri erano semplici appassionati desiderosi di godersi una giornata all’aria aperta. Fatto sta che la tredicesima edizione della "Crai Cagliari Respira”, organizzata dal Cagliari Marathon Club di Paolo Serra e andata in scena questa mattina per le vie del capoluogo, si archivia con un’ottima risposta di pubblico e di atleti, in totale circa 2000 impegnati nella mezza maratona, nella gara non competitiva da 6 km e nella mezza maratona a staffetta.

Al maschile a imporsi è stato Khalid Jbari, alfiere della Athletic Club 96 Alperia, capace di concludere la sua fatica trionfalmente in 1h’07’’19, mentre Raimonda Nieddu della Cagliari Atletica Leggera ha vinto tra le donne al termine di una gara di testa, condotta con maturità e tenacia che le ha permesso di siglare un ottimo 1h16’54’’.

Entusiaste le tante persone che hanno partecipato alla manifestazione, concludendo nel quartiere fieristico in piazzale Marco Polo un evento di grande rilevanza per l’atletica sarda, che torna a regalare emozioni dopo un anno di stop causato dalla pandemia.

© Riproduzione riservata