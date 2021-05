Marcell Jacobs sfreccia sui 100 metri a Savona e batte il record italiano di Filippo Tortu.

Al Memorial Ottolia lo sprinter delle Fiamme Oro diventa il miglior velocista azzurro di sempre correndo i 100 metri in 9’’95, tempo che cancella il primato del velocista di origine sarda, il 9’’99 stabilito a Madrid nel giugno 2018.

Il campione europeo dei 60 indoor è così il secondo italiano a scendere sotto la barriera dei 10 secondi: “Sapevo di essere in forma, dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza, ma ci ho lavorato tanto. Ero un po’ teso ai blocchi, perché ero il primo ad avere grandi aspettative".

Tortu, costretto a dare forfait per un affaticamento muscolare, si complimenta con l’amico-rivale: “Complimenti a Marcel per l’importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda, anche a distanza. E questo nuovo record mi stimolerà ancora di più”.

