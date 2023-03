Notte amara per il tennis italiano che, nel giro di poche ore, ha perso due esponenti di punta al torneo statunitense di Indian Wells: Matteo Berrettini e Camila Giorgi, infatti sono usciti rispettivamente al primo e al secondo turno del Master 1000 a stelle e strisce.

Il romano ha peccato ancora una volta di continuità: le poche partite disputate agli Australian Open non sono bastate e alla fine si è arreso a Taro Daniel, giapponese di origini statunitensi, numero 103 del mondo, che si è imposto per 7-6 (5), 0-6, 6-3, firmando la seconda vittoria in carriera in cinque confronti diretti. La differenza, conti alla mano, l'ha fatta la percentuale più bassa di prime in campo (55% contro 59%) e di punti vinti con la seconda di servizio (44% contro 58%). Semaforo rosso anche per Camila Giorgi, nel secondo torneo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2023), dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, in corso sul cemento californiano.

La 31enne di Macerata, numero 46 della classifica mondiale, vincitrice un paio di settimane fa a Merida del quarto titolo in carriera, dopo il successo dell'esordio in due set sull'olandese Rus, ha ceduto per 3-6, 6-1, 6-2, in un'1h53' di gioco, alla statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e del seeding. La 29enne di Buffalo era in vantaggio per 6-2 nel bilancio dei confronti diretti e si era aggiudicata le ultime tre sfide contro la Giorgi, due delle quali però finite sul 7-5 al terzo set.

L'ultimo successo della marchigiana nelle semifinali di Montreal 2021 quando poi Giorgi avrebbe conquistato il primo trofeo da '1000'. Intanto, si è delineato il quadro degli ottavi: la bielorussa Aryna Sabalenka ha battuto agevolmente all'esordio la russa Evgeniya Rodina per 6-2, 6-0 e affronterà l'ucraina Lesia Tsurenko, che ha superato in rimonta la croata Donna Vekic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2. Fra le teste di serie buona partenza anche per Cori Gauff e Maria Sakkari: la statunitense ha sconfitto la spagnola Cristina Bucsa per 6-2, 6-4, mentre la greca ha piegato Shelby Rogers per 2-6, 6-4, 6-0.

L'avversaria della Gauff sarà la 18enne ceca Linda Noskova, che ha battuto la statunitense Amanda Anisimova per 7-6, 6-3. Bene anche Barbora Krejcikova, reduce dalla vittoria nel torneo di Dubai, che si è imposta sull'ucraina Dayana Yastremska per 6-1, 6-2. Jill Teichmann si è aggiudicata il derby svizzero contro Belinda Bencic per 3-6, 6-3, 6-3.

