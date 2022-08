Infinito Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse azzurro ha vinto la gara dei 5 chilometri in acque libere degli Europei di nuoto che si è svolta nel mare di Ostia.

Per il 28enne di Carpi è la terza medaglia in questi Europei, dopo l’oro negli 800 stile libero e l’argento nei 1.500. Nella gara di fondo è doppietta italiana: Paltrinieri, che si è messo al comando della gara da subito e non ha mai mollato il primo posto, ha preceduto infatti il 27enne potentino Domenico Acerenza.

La medaglia di bronzo è stata conquistata dal francese Olivier.

Anche nella 5 km femminile l’Italia sale sul podio grazie al bronzo di Giulia Gabbrielleschi, preceduta dall'olandese Sharon Van Rouwendaal, oro, e dalla spagnola Maria De Valdes Alvarez, argento.

“Buoni i primi due giri, nel terzo si è alzato un po’ di mare e si sentiva, ma è stato super bello”, ha commentato Paltrinieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata