Qualificarsi in semifinale di un torneo prestigioso come Indian Wells e prendersi una rivincita contro colui che nel 2021, nell'unico match finora disputato tra i due, lo ha estromesso agli ottavi dell'appuntamento tennistico californiano.

Jannik Sinner giovedì può centrare questo duplice obiettivo ma deve battere un avversario difficile: Taylor Fritz, attuale numero 5 del ranking mondiale e detentore in carica del titolo ad Indian Wells. I presupposti ci sono: l'azzurro sta dimostrando un ottimo stato di forma fisica ed una buona tenuta mentale grazie ai quali è risalito fino al 13mo posto nella classifica Atp.

Anzi, con la vittoria agli ottavi in due set sul mai domo Stan Wawrinka, scalerà almeno un'altra posizione nel ranking. Il punteggio del match (6-1, 6-4 ) con il 37enne svizzero, però, inganna: Sinner ha dovuto tirare fuori il suo miglior tennis per avere la meglio sull'avversario, attualmente numero 100 Atp ma con una grande esperienza e pur sempre ex numero 3 a livello mondiale. Una partita giocata sui nervi che l'altoatesino ha portato a casa con mestiere. Il tennis è uno sport soprattutto di nerzi. Jannik può avere la mente sgombra anche in vista del prossimo impegno: è, infatti, il primo italiano a centrare i quarti di Indian Weells, dove nelle tre precedenti edizioni si era fermato agli ottavi. Sulla sua strada trova il 25enne statunitense Taylor Fritz che, a sua volta, si è sbarazzato, non senza difficoltà, in due set (6-4, 6-3) dell'ungherese Marton Fucsovics (numero 84 Atp). Fritz resta il favorito: l'americano, tra l'altro, è cresciuto tennisticamente proprio sui campi di Indian Wells. Sinner, finora, ha affrontato 18 volte un top 5, registrando due vittorie e 16 sconfitte. Dalla sua ha però un buono stato psico-fisico: 4 quarti di finale nei suoi ultimi sei tornei e sei set conquistati senza perderne nessuno in California.

Con l'assenza di Djokovic e Nadal, il favorito del torneo è Medvedev ma il russo deve fare attenzione all'esuberanza dello spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, numero 28 Atp, che ha eliminato il cileno Cristian Garin. Un discorso a parte merita Cameron Norrie, protagonista di un eccellente inizio d'anno, che sfiderà Frances Tiafoe per confermare quanto di bene fatto finora. Nell'ultimo quarto Carlos Alcaraz se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime. E proprio il talento murciano, qualora Sinner vincesse il proprio quarto, potrebbe essere l'avversario dell'azzurro in semifinale.

