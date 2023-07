Il pugile sassarese Cristian Zara è il nuovo campione italiano professionisti dei pesi Gallo. Questa sera sul ring di Sequals (Friuli, trofeo Primo Carnera) ha sconfitto ai punti in 10 riprese l'ex detentore del titolo Claudio Grande.

Una vittoria ineccepibile per Cristian Zara, che ha sempre condotto il match e ha anticipato in ogni scambio l'avversario. Zara riporta un titolo italiano a Sassari che mancava da tanti anni. Una soddisfazione immensa per il ragazzo e per il suo allenatore storico Maurizio Muretti, che ha sempre creduto nelle grandi potenzialità del suo allievo, questa sera davvero scatenato.

Per la boxe sarda (e per Muretti) non è stata l'unica soddisfazione di questa indimenticabile riunione. Il supermedio sassarese Andrea Aroni si è infatti imposto nettamente, in un incontro bellissimo, ai punti (8 riprese) su Alexandro Ciupitu, boxeur toscano. Ora è lui lo sfidante ufficiale per il titolo.

