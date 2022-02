Via da oggi ai Giochi olimpici invernali in Cina, all'insegna della “semplicità”, ma anche della “sicurezza” e dell’“emozione”.

Il presidente cinese Xi Jinping non ha perso l'occasione del video messaggio alla 139esima sessione del Cio, prima della cerimonia inaugurale in programma per oggi alle 13 ora italiana, per rinnovare le sue promesse a dispetto delle difficoltà pandemiche e delle ombre legate al boicottaggio diplomatico di Usa e alleati, mentre a Pechino è arrivato Putin.

La fiaccola olimpica ha cominciato l'ultima staffetta ed arriverà oggi allo stadio per l'accensione del braciere, poi i riflettori saranno rivolti sugli atleti. Per l'Italia saranno 118, a loro è arrivato un "in bocca al lupo" dalla sottosegretaria Vezzali.

LA CERIMONIA – Sarà ancora il Nido d’Uccello, il magnifico stadio nazionale, teatro in estate delle indimenticabili volate record di Usain Bolt, ad accogliere oggi a Pechino l’apertura ufficiale della 24esima edizione dei Giochi invernali.

Una cerimonia curata da Zhang Yimou, che anche in rispetto alle limitazioni imposte dal Covid ha puntato su 3000 comparse, scelte tra la gente comune e soprattutto tra i giovani. E seppur al momento nulla trapeli sulla cerimonia, pare che il filo conduttore sarà ancora una volta la pandemia.

“Together for a shared future”, “Insieme per un futuro condiviso”, il messaggio forte e chiaro racchiuso nello slogan dei Giochi. Perché la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo potrà essere debellata solo in uno sforzo comune.

LE PRIME GARE – Nel frattempo, fra le gare già iniziate l'Italia vola a quota 4 vittorie in altrettanti match disputati e resta da sola in testa alla classifica nel curling misto grazie alla vittoria della coppia azzurra Stefania Costantini e Amos Mosaner dopo il sesto end contro la Repubblica Ceca (10-2). "Credo che vincere una partita con un punteggio così ampio – spiega Amos Mosanar - sia una buona carica di fiducia per le prossime cinque gare, sicuramente è molto importante vederci primi in previsione di altre gare. Oggi ci siamo espressi al meglio".

