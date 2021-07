A 22 anni Marco “Linus” Ghiani taglia il traguardo delle 100 vittorie in carriere. Di queste 99 sono state ottenute nelle piste inglesi, dove il fantino di Silì sta disputando una stagione clamorosa (già 58 successi) mentre la vittoria italiana l'ha conquistata l'anno scorso all'ippodromo San Rossore di Pisa nel Premio Piombo nella giornata della Ribot Cup. Ghiani in sella a Miss Chevius arrivò davanti al fantino sassarese Stefano Cherchi.

Il centesimo sigillo Marco Ghiani l'ha ottenuto a Bath col due anni Kensington Agent.

Da rilevare che il fantino sardo dopo avere vinto la classifica Champions Apprentice-All weather è largamente in testa anche nel campionato riservato agli allievi fantini nelle gare su piste in erba.

Marco Ghiani è stato appena votato come jockey del mese di giugno in Inghilterra. I tifosi sul social gli hanno dato il 73% di preferenze. Decisiva la vittoria prestigiosa in sella a Real World in una corsa della prestigiosa settimana del Royal Ascot.

© Riproduzione riservata