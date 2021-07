Il nuovo sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici del ministero ha dato la definitiva mazzata all'ippodromo “Pinna”: la pista è inagibile e quindi le corse restano sospese. Le criticità della pista, che era stata rifatta qualche mese fa, non consentono di poter gareggiare in sicurezza, quindi Sassari resta chiusa.

La Riunione Estiva era stata già bloccata il 2 luglio, dopo la prima gara della seconda giornata e ora con sole due giornate rimaste in calendario (6 e 13 agosto) di fatto Sassari non ha il tempo per recuperare.

Si fa strada un'ipotesi, grazie anche all'intervento dell'agenzia regionale Agris: anticipare il calendario delle corse dell'ippodromo di Chilivani, che avrebbe dovuto iniziare il 30 agosto. Se le gare a Chilivani iniziassero già nella prima settimana di agosto allora Sassari potrebbe recuperare le giornate di corsa a ottobre, per non perdere il montepremi, peraltro già ridotto negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata