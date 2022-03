Tom Brady ci ripensa.

A sei settimane dall’annuncio del ritiro, il super campione di football, vincitore di sette Super Bowl e marito dell’ex supermodella Gisele Bundchen, ha annunciato il ritorno nella NFL. Inizierà la stagione con la stessa squadra che aveva salutato ad inizio febbraio, i Buccaneers di Tampa Bay, con i quali era sotto contratto fino al 2023.

"Negli ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo, non sugli spalti. Arriverà quel momento. Ma non è ora - ha scritto Brady, 44 anni, su Twitter - Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia. Senza di loro, nulla di tutto ciò è possibile. Tornerò per la mia 23a stagione, a Tampa Bay. Abbiamo un lavoro da finire".

Designato cinque volte "MVP" del Super Bowl e tre volte della stagione regolare, ha nel curriculum il record di passaggi da touchdown riusciti (624), yard guadagnate (84.520) e vittorie in regular season (243). Ora avrà un'altra stagione per migliorarsi e assecondare il suo desiderio: giocare fino a 45 anni, l'età che compirà ad agosto.

Tra i più grandi atleti della storia, pochi sono quelli tornati in vetta dopo il ritiro. Un precedente eccellente è quello di Michael Jordan: dopo una prima tripletta con i Chicago Bulls (1991-1992-1993), Jordan smise di giocare a basket per un anno e mezzo, con un breve e infruttuoso periodo di baseball, prima di tornare più forte a 32 anni e vincere di nuovo tre titoli di fila (1996-1997-1998).

