Un venerdì da ricordare agli Europei di nuoto in corso a Budapest.

Dopo i tre ori vinti a Glasgow nel 2018 - 1500, 800 e 400 -, medaglia d'oro e una di bronzo per Simona Quadarella: prima si è confermata, dominando, nella distanza più lunga dopo averlo fatto martedì negli 800. E, dopo sole due ore, ha spinto fino sul podio la staffetta 4x200 con le compagne Federica Pellegrini, decisiva nell'ultima frazione, Stefania Pirozzi e Sara Gailli.

Festeggia il bronzo Martina Caramignoli, eccellente terza nei 1500 per un emozionante podio quasi tutto in tricolore. In serata è arrivata la quarta medaglia di giornata per l'Italia, un argento, grazie a Margherita Panziera nella finale bis dei 100 dorso.

"L'obiettivo era portare a casa un altro oro e ciò mi rende felicissima. Confermarsi è difficilissimo; mi viene quasi da piangere per la commozione. Speravo di nuotare un tempo più basso - ha commentato la 22enne romana, attesa a confermarsi a questo livello anche a Tokyo -. Va benissimo così, perché è un periodo di allenamenti intensi e di più non ne avevo".

Si lamenta del crono anche la reatina Caramignoli, ma alla soglia dei 30 anni che compirà martedì si è fatta un gran regalo: "E' stata una gara difficile. Il tempo è anche alto, ma volevo la medaglia e sono contentissima di questo risultato. Mancano due mesi alle Olimpiadi e continuerò ad allenarmi con ulteriori motivazioni", ha concluso l'azzurra che aveva conquistato l'ultimo bronzo a Berlino nel 2014.

Gioiosa anche Federica Pellegrini, che oltre alla medaglia si prende anche il pass olimpico, con il tempo di 7'56''72, dietro alla Gran Bretagna (7'53''15) e all'Ungheria. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 282 (146 uomini, 136 donne) in 25 discipline differenti, con 63 pass individuali. "Sta nascendo una 4x200 degna dei risultati del passato - ha sottolineato la campionessa veneta -. Sono supercontenta di tornare su un podio europeo, può essere un buon punto d'inizio. Io cerco sempre di motivare le mie compagne. Sono felice per me, per le ragazze".

