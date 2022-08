L’Italia porta a casa la prima medaglia agli Europei di nuoto cominciati oggi a Roma. Si tratta dell’argento per le Azzurre del nuoto sincronizzato nel tecnico a squadre con il punteggio di 90.3772.

Il team italiano composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murro ed Enrica Piccoli è stato superato solo l'Ucraina con 92.5106. Bronzo, invece, per la Francia con 88.0093.

Oro invece per Alberto Razzetti nei 400 metri misti con il tempo di 4:10.60. Anche il terzo gradino del podio è italiano, con Pier Andrea Matteazzi che conquista il bronzo in 4:13.29. Secondo classificato l'ungherese David Verraszto, argento in 4:12.58.

E poi ancora i quattro staffettisti maschili nella 4x200 stile libero - Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola – si fermano al secondo posto con il tempo di 7'06"25, sfiorando la rimonta sull'Ungheria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata