Anche nell’ultimo giorno di gare in vasca degli Europei di nuoto l’Italia fa incetta di medaglie.

Gli azzurri, dominatori del medagliere della competizione in corso a Roma, ne portano a casa altre sei: due ori, quattro argenti e un bronzo.

Il metallo più pregiato va alla staffetta 4x100 mistra e a Thomas Ceccon, che vince la gara dei 100 dorso in 52’’21, tre centesimi di vantaggio sul greco Christou, più staccato invece il francese Boyard.

Il pomeriggio delle finali è iniziato con lo splendido argento di Leonardo Deplano nei 50 stile libero, l’azzurro in 21.60 si è arreso solo all’inglese Proud, bronzo per il greco Gkolomeev.

Subito dopo un altro argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, alle spalle della lituana Meilutyte e davanti all’inglese Clark.

Poi, dopo l’oro di Ceccon è arrivato il bronzo di Ilaria Cusinato nei 200 farfalla. L’azzurra si è piazzata alle spalle della bosniaca Puldar e della danese Bach.

Splendidi argenti anche per Alberto Razzetti nei 200 misti (dietro all’ungherese Kos e al portoghese Lopes) e per Simona Quadarella nei 400 stile libero. La romana – già oro negli 800 e nei 1.500 – si è arresa alla tedesca Gose, bronzo per l’ungherese Keseli.

Infine, l’apoteosi con la 4x100 mista maschile, ultima gara in assoluto del programma, dominata dagli italiani. Ceccon, Martinenghi, Rivolta e Miressi hanno fatto il vuoto alle loro spalle, dando più di 4 secondi di distacco alla Francia arrivata seconda, bronzo per l’Austria.

