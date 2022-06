Doppio successo per le Farfalle azzurre ai Campionati europei di ginnastica ritmica di Tel Aviv.

Maurelli e compagne hanno vinto l’oro nei cinque cerchi e nei nastri e palle, medaglie che si aggiungono agli argenti di ieri nell'All around e team ranking, che avevano lasciato l’amaro in bocca alla squadra italiana.

Il riscatto arriva nel primo esercizio, montato sulle note di un medley "Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men" di Bergesen/Phoenix, le guerriere azzurre hanno conquistato 36.650 punti imponendosi su Israele, argento con 36.450 punti e sulla Bulgaria, bronzo con 34.750.

Poi il secondo successo, nella routine con i 3 nastri e le 2 palle, costruito sulla canzone di Michael Jackson, "They don't care about us", con la squadra nazionale azzurra, che ha chiuso con 34.250 punti lasciandosi alle spalle Spagna con 31.950 e Azerbaijan con 31.900.

"Siamo felici della nostra prestazione a questo Europeo sia per le due medaglie d'oro di oggi che per le due d'argento di ieri - ha dichiarato il capitano Alessia Maurelli -. Inutile negare che ci dispiace il secondo posto di ieri perché sicuramente il percorso che ci ha avvicinato agli Europei prospettava altro per noi. Non ci demoralizziamo, andiamo avanti e dimostriamo sulla pedana chi siamo. Noi valiamo quello che abbiamo oggi al collo. Grazie a tutte quelle persone che ci hanno supportato ieri e oggi. Le medaglie di oggi sono anche un po' per loro".

(Unioneonline/l.f.)

