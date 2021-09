Si chiama Horse Weekend e sino a domenica proporrà al Centro Ippico Comunale “Antonio Sechi” di Villanova Monteleone alcuni eventi sportivi e in paese gli appuntamenti culturali. Con un denominatore comune: l'integrazione.

In programma la seconda tappa del trofeo integrato paralimpico in una gara che vedrà un susseguirsi di prove di diverse discipline come il dressage, il salto ostacoli, la gimcana a cavallo. Venerdì a partire dalle ore 9 spazio al promozionale di salto ostacoli nelle categorie giovanissimi, children, juniores.

Sabato alle 18 presentazione a Su Palatu ‘e Sas Iscolas del libro fotografico “I 30 assassini di Marco Delogu, ritratti in bianco e nero dei 30 fantini del palio di Siena”. A seguire la proiezione del documentario della regista Cosima Spender, “Palio”. Domenica alle 18 presentazione del libro di Rita Pittalis “Un’isola a cavallo: storia equestre della Sardegna”.

La Villanova Horse Weekend è organizzata dall’ASD Ippocad e dal Comune di Villanova Monteleone in collaborazione con l’ASD Erikam Sport e Integrazione, con il contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Sardegna e dell’unione dei Comuni del Villanova e con il patrocinio della Fise Sardegna e della Fisdir Sardegna.

