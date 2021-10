È morta a 17 anni Viola Parigi.

Studentessa dell'istituto tecnico Marco Polo di Firenze, era una giovane promessa del pattinaggio a rotelle.

Si allenava con l'Asd Oltrarno, che sulla sua pagina Facebook ha scritto per ricordarla: “Pattineremo sempre con te”.

L’atleta aveva scoperto di essere malata di tumore lo scorso febbraio, dopo alcuni controlli per un problema di equilibrio: è stata operata e si è sottoposta a terapie, ma non è stato sufficiente a salvarle la vita.

“A causa di una gravissima malattia, è venuta a mancare Viola, una straordinaria ragazza di 17 anni, amata da tutti. Non ci sono parole per descrivere cosa si prova in questi momenti. Oggi eravamo tutti in difficoltà, nei corridoi si incontravano insegnanti e studenti in lacrime. Siamo stati indecisi su cosa fare per ricordare Viola. Personalmente sono contrario al rituale del minuto di silenzio. Ma quando i suoi compagni di classe sono venuti a chiedermelo, ho fatto un passo indietro e ho acconsentito. Una parte degli studenti è rimasta nelle aule, ma alcune centinaia sono uscite in giardino e hanno creato un cordone intorno ai compagni di classe di Viola, che stavano al centro, abbracciati e commossi. Dopo il minuto di silenzio, decine di palloncini sono stati lanciati in cielo, da tutte le aule e dal giardino. Molti palloncini avevano messaggi scritti con i pennarelli dai ragazzi, mandati simbolicamente lassù da lei”, si legge nel post su Facebook del presidente dell'istituto tecnico Marco Polo di Firenze.

