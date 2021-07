Non ha raggiunto il gradino più alto del podio come sperava, ma ha conquistato comunque la medaglia di bronzo ai campionati italiani di boxe under 22. Il plurimedagliato Daniele Oggiano, pugile 20enne di Porto Torres, conclude con un terzo posto la manifestazione azzurra che si è tenuta a Cascia dal 9 luglio come deciso dalla Federazione pugilistica italiana che ha scelto la Valnerina, in Umbria, il luogo in cui ospitare i migliori talenti della boxe italiana.

La sua preparazione si è svolta presso la palestra del Boxing club Alberto Mura a seguita dal suo allenatore Gianni Mura. "Ci portiamo a casa un bronzo - ha detto il maestro Mura - ma sappiamo che potevamo fare di più. È facile salire sul carro dei vincitori e stavolta non possiamo farlo ma possiamo lavorare per riportarti dove meriti di stare".

© Riproduzione riservata