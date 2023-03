Le premesse per fare bene c’erano tutte e le atlete impegnate in gara non hanno deluso. L’Atletica Edoardo Sanna e la Cagliari Atletica Leggera hanno conquistato, questo pomeriggio, l’argento e il bronzo tra le Master 50 nella staffetta 4x1 giro da 2 km, ai Tricolori di cross in scena al parco del Teatro Romano a Gubbio. Una prima giornata segnata da un forte vento contrario che ha reso il percorso, di per sé tecnico e insidioso, ancora più complesso.

Il quartetto dell’Atletica Edoardo Sanna, formato da Donatella Saiu, Laura Secci, Cristina Sonedda ed Elisabetta Orrù, si è classificato secondo terminando la sua fatica in 34’54’’ – nella prova vinta dall’Atletica Paratico in 34’33’’ – mentre le cagliaritane Simonetta Pili, Milena Pisu, Federica Frongia e Roberta Ferru hanno concluso in 35’09’’ regalandosi il bronzo. Un bronzo che per la veterana Roberta Ferru, 54 anni tra le più forti a livello Assoluto nell’Isola, è il coronamento di una carriera longeva all’insegna di una passione incrollabile. «Sono felicissima di questo risultato», le sue parole, «corro da una vita e ho ancora l’entusiasmo di quando ero adolescente e vinsi a 15 anni i campionati italiani di corsa campestre tra le Allieve. Ultimamente sto soffrendo al piede destro a causa di una borsite ma non potevo mancare: bisogna stringere i denti e dare sempre il meglio di sé nonostante le condizioni non ottimali».

Buoni risultati sono arrivati anche tra gli uomini per la categoria Master 45: l’Atletica Edoardo Sanna ha colto il quarto posto in 29’42’’ a una decina di secondi dal bronzo, mentre la Cagliari Atletica Leggera è arrivata nona in 31’08’’. A vincere è stata sempre l’Atletica Paratico in 27’58’’. Domani ci sarà la seconda giornata della rassegna Tricolore, l’inizio è previsto per le 9.10 con il cross corto da 3 km. Per la Sardegna, da seguire con particolare attenzione la prova da 8 km degli Juniores dell’Atletica Porto Torres alle 13.25, in cerca di una medaglia come lo scorso anno.

