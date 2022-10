Davide Follesa protagonista nei campionati italiani di Bocce paralimpiche. Il campione di Soleminis è stato grande protagonista al bocciodromo di Trevi, con oltre cento atleti che si sono sfidati per gli undici titoli italiani, in palio sia per l’attività rivolta agli atleti con disabilità intellettiva (DIR) che per quella che coinvolge chi ha disabilità fisica (HF).

Tante le autorità presenti alle finali. Marco Giunio De Sanctis (presidente nazionale Fib) ha premiato i partecipanti dell’ Associazione sportiva dilettantistica Arcobaleno, con sede a Gonnesa: il primo posto in serie A nel singolo, lo ha conquistato Davide Follesa.

L'atleta di Soleminis ha conquistato anche il terzo posto in serie A in coppia con Andreano. "Sono davvero felice – ha detto -, gioco a bocce da quando ero ragazzo: in paese abbiamo un bellissimo impianto. Con la società di Gonnesa mi trovo benissimo”.

Giuseppina Porcu (anni 77) ha conquistato il titolo italiano nel singolo, serie C.

Nella categoria C 21, Paolo Cocco ha realizzato il terzo posto nel singolo. Insieme ad Anna Rita Melis ha anche centrato il quarto posto nella stessa categoria.



