Si sono appena svolte a Sequals (Friuli) le operazioni di peso della sfida tricolore dei pesi Gallo (53, 250 kg). Che vedrà opposti il pugile sassarese Cristian Zara, 25 anni, al detentore toscano Claudio Grande (28). Entrambi i pugili hanno pesato 52,9 kg.

Per Zara si tratta del secondo assalto al titolo. Il primo andò a vuoto: a Stintino due anni fa contro il pugile campano Vincenzo Picardi. In un match comunque molto equilibrato, in cui Picardi specie nella parte finale mise a frutto la sua grande esperienza. In questi 2 anni Zara è cresciuto. Per lui quindi una nuova chance.

Nel sottoclou della riunione sarà impegnato anche l'altro pugile sassarese Andrea Aroni. Categoria Super Medi. Se vincerà contro il toscano Alexandro Ciupitu sarà lo sfidante ufficiale del titolo. Entrambi i pugili sassaresi sono sembrati in ottima condizione psico fisica. Ma come sempre sarà il ring a dire l'ultima parola.



