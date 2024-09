Mauro Muscas dell’Atletica Sinnai conquista la medaglia di bronzo con l’Italia (categoria M60) ai campionati del mondo master di corsa in montagna che si sono disputati a Canfranc, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona in Spagna.

«In un percorso di diciassette chilometri in montagna, davvero impegnativi», dice Muscas, «ho chiuso al 12 posto di categoria. Questo mi ha permesso insieme ad altri due atleti della mia categoria di conquistare la medaglia di bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Una soddisfazione immensa. Sono felicissimo e devo questo risultato all'atleta e amico Flavio Cirronis che per tutta l'estate mi ha aiutato a preparare questo campionato del mondo insegnandomi i "segreti" della corsa in montagna e proponendomi i suoi allenamenti che sono stati vincenti».

Sul vertical di venerdì scorso di 6 chilometri con 1000 metri di dislivello Muscas si è classificato 12esimo.

