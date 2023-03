Il conto alla rovescia per la settima edizione è cominciato. Domenica si disputa a Cagliari la SoloWomenRun, corsa rosa solidale che vedrà al via 12mila donne e i cui dettagli sono stati illustrati stamattina in municipio a Cagliari.

A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, affiancato dalle assessore comunale Marina Adamo e Fioremma Landucci, oltre che dalla presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi.

L'organizzatore Andrea Culeddu (Gevensport), affiancato da Alexa Leinardi, vice presidente della Cagliari Atletica Leggera e da Pietro Casu, presidente Uisp Cagliari, ha spiegato che la formula è invariata con una camminata ludico motoria Open aperta a tutte, di 4,5 km, e una gara Challenge con classifica finale, di circa 9, con partenza e arrivo alla Fiera.

Come sempre in primo piano la solidarietà. Oltre a consentire a gruppi e associazioni di effettuare iniziative di crowdfunding in autonomia, attraverso le iscrizioni, la Cagliari SWR mette in palio tre premi per sostenere economicamente altrettanti progetti di responsabilità sociale pensati per il territorio. Le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 250 pettorali, possono partecipare al Charity Gola, presentando un progetto rosa solidale: i primi tre saranno premiati con un contributo. La madrina della manifestazione sarà la campionessa Dalia Kaddari, bronzo agli Europei con la staffetta 4x100 a Monaco.

Radiolina, anche quest’anno media partner dell’evento, dedicherà ampio spazio alla manifestazione: dalle 9 la diretta con Valentina Caruso e Lele Casini. La radio sarà presente anche sul posto, col dj-set e l’animazione di Luca Carcassi e Simonluca Olla.

