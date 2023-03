Le battistrada Milano e Virtus Bologna si sono staccate, anche se con l'Eurolega in corso ogni tanto steccano la partita. Tortona è solida al terzo posto. L'ammucchiata è a 22 punti, dove cinque squadre occupano contemporaneamente le posizioni dalla quarta all'ottava. La Dinamo è quella messa meglio di tutte finora grazie agli scontri diretti: è in vantaggio su tutte (Pesaro, Trento e Brindisi) tranne Varese, ma con la possibilità di ribaltare il -6 tra qualche settimana al PalaSerradimigni.

La squadra di Bucchi è anche quella più in forma: sei successi nelle ultime sette gare: quattro volte con almeno 90 punti e due volte oltre quota 100. L'attacco è salito a 86 punti di media, secondo in serie A dietro quello di Varese.

L'aspetto più confortante è che la Dinamo ha vinto senza usare la sua arma più potente, il tiro da tre punti, che la vede in testa al campionato per precisione con 42,6% con una media di 26 tentativi. Ebbene, contro la Reyer i biancoblù hanno messo a segno solo 5 triple su 14 tentate, il minimo stagionale, eppure hanno vinto 90-81. Merito del record nei tiri da due per tentativi e canestri: 31/56, il 55% grazie alla precisione dei lunghi Diop e Stephens ma anche alle penetrazioni delle guardie Robinson e Dowe.

