Federica Pellegrini si sfoga su Instagram dopo che sul lungomare di Jesolo a lei dedicato è apparso un cartello con offese nei suoi confronti. Qualcuno si è preso la briga di coprire le insegne che indicano l’inizio e la fine del tratto di arenile.

La polizia sta procedendo d'ufficio per risalire agli autori del gesto, visionando le telecamere di sorveglianza di zona, lei intanto ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per spiegare quanto accaduto e si è rivolta direttamente a chi ha messo in scena il tutto. “Sul cartello la frase ‘Quella tr..a di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. Sulle ultime due, ha aggiunto, “non avrei niente da dire, a qualcuno può sembrare così”, mentre sulla prima sì. “Vorrei vederlo o vederla in faccia per chiedergli come mai, se per caso mi conosce tanto bene da potermi dare della tr..a:”. “Mi dispiace che al mondo ci sia ancora gente che si prende la briga di attaccare un cartello finto – ha proseguito l’ex nuotatrice – invece di venire direttamente da me a dirmi ‘sai che mi stai un po’ sulle palle?’, l’avrei apprezzato molto di più”.

"Che si tratti di una goliardata, di un atto vandalico, di uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, o di un attacco personale - ha commentato il presidente di Federconsorzi Arenili, Renato Martin - è comunque un gesto da condannare con forza. È una offesa nei confronti di una ragazza che possiamo considerare come nostra concittadina".

(Unioneonline/s.s.)

