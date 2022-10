C’era un favorito alla vigilia, alla fine il pronostico è stato rispettato.

Patrick Cappai batte sul ring di Quartu Sant’Elena per cappaò tecnico alla seconda ripresa l’irlandese McEllington e bissa il successo dopo l’esordio tra i professionisti meno di due mesi fa. Tirato a lucido, mentalmente carico, perfettamente a suo agio nei 57 chili, i pesi piuma, la stessa categoria in cui combatteva suo papà Fabrizio.

Troppo più forte e (forse) motivato rispetto all'avversario, troppo breve il match per aver detto qualcosa, se non che un altro Cappai – dopo Fabrizio (ex campione italiano e sfidante per il titolo mondiale) e Manuel (due volte olimpionico, due volte tra i primi 8 al mondo, bronzo europeo e tre volte campione italiano) – si candida a diventare protagonista del ring.

L’Isola della boxe aspetta.

© Riproduzione riservata