Dominio assoluto di Luca Dessì della Karel Sport Sinnai a Sarroch nell’ottava edizione della “Marathon delle tre caserme”, quinta tappa del campionato regionale sardo “Sardinia Cup 2021” di mountain bike (point to point). Tappa organizzata dalla Pulsar Mtb.

Sul percorso di 49 chilometri con 1250 metri di dislivello, Dessì, atleta originario di Settimo San Pietro, ha tagliato il traguardo in un’ora 58 minuti e 21 secondi. Alle sue spalle, con un ritardo di un minuto e 24 secondi, Nicola Saba (U.S. Guspini). Terzo posto per Emiliano Murtas (Donori Bike) staccato di 2 minuti e 5 secondi. A seguire Andrea Lovicu (Team Demurtas Nuoro), il sinnaese Alessandro Saddi (Aquascan).

Nella categoria femminile successo per Raffaela Saravo (Ciclisti turritani), 37esima assoluta col tempo di 2h 17’ 39’’. Completano il podio Erika Pinna (Arkitano Mtb) e Silvia Putzolu (I due leoni isola di Sant’Antioco).

Soddisfatto a fine gara Dessì, sempre più leader della competizione regionale. "Subito partenza con ritmo alto imposto dal portacolori della squadra organizzatrice Nicola Gessa”, racconta. “Ho controllato sino alla prima vera salita di giornata dove ho cercato subito di guadagnare terreno. Ci sono riuscito ma ho bucato la gomma, causa probabilmente una pietra affilatissima. Per fortuna avevo accumulato un buon vantaggio che mi ha permesso di riparare la foratura e di non perdere tanto terreno dal gruppo che prima inseguiva e che nel frattempo mi aveva superato. Sono riuscito a recuperare lo svantaggio entrando per primo nel single track ‘Canale Ladu’ in discesa. Avevo una buona gamba. Qua ho guadagnato dei secondi. Il vantaggio è continuato ad incrementarsi nella restante parte di corsa. Sono molto felice anche perché la gara era più adatta agli stradisti. Infatti il secondo e terzo classificato non sono veri e propri bikers ma, appunto, stradisti. Nonostante questo – chiude – sono riuscito a difendermi bene. Ho fatto una buonissima gara”.

Tra i protagonisti anche Filippo Ortu dell’Acquascan alla prima gara stagionale e che aveva vinto la corsa nel 2013. Si è classificato all’11esimo posto. Ottima l’organizzazione diretta dalla Pulsar. Ha collaborato l’associazione Shardani. "Sono stati curati i minimi dettagli”, hanno detto il vice presidente degli Shardani, Roberto Matta, e il dirigente Francesco Falqui. “Da tempo collaboriamo con la Pulsar. È un bel gruppo. Non possiamo che complimentarci. Erano presenti quasi 200 atleti. Ha vinto lo sport”. Efficienti le associazioni Avs di Sarroch e Lavs di Pula che hanno prestato soccorso agli atleti.







© Riproduzione riservata