Ai campionati regionali Esordienti A di nuoto vince la società Atlantide Elmas, staccando di quasi 100 punti la seconda classificata, la Sport Er Sassari, e di oltre 400 punti la terza classificata Sport Full Time. È un successo storico per la società di Elmas che non vinceva un Campionato Esordienti A da circa 8 anni, reso possibile anche dal contributo decisivo offerto dagli atleti orfani della piscina di Sinnai, che proprio nell’Atlantide hanno trovato riparo dopo la drammatica chiusura a seguito della pandemia.

A mettersi in luce soprattutto è Matilde Mascia, classe 2009, sinnaese doc e tra le più talentuose del panorama regionale sardo tra le atlete della sua categoria. A Sassari riesce a imporsi su 3 gare individuali su 4, conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa regionale nei 100 metri rana, 200 metri rana e 400 metri misti, oltre ad una medaglia d’argento nei 200 metri misti. C’è anche il suo nome tra le staffette dell’Atlantide vincenti: oro nella 4x100 mista e oro nella 4x100 stile libero.

Luccica anche la medaglia d’oro sul petto di Isotta Ligas, atleta residente a Maracalagonis e cresciuta nella piscina di Sinnai, vinta nella 4x100 stile libero femminile, e luccicano le medaglie di bronzo di Lorenzo Pinna e Cristian Mulliri, sinnaesi, vinte nella staffetta 4x100 mista maschile.

Anche se non sempre si riesce a raggiungere una medaglia, contano e fanno clamore (oltre che portare punti preziosi alla squadra) i risultati a ridosso del podio anche di Daniele Artizzu, Alessandro Mallus, Michele Medved e Giacomo Paribello. Ragazzi, giovani atleti che insieme ai loro genitori non hanno smesso di credere nei loro sogni anche se inseguirli è stato e sarà più difficile senza una piscina vicino a casa loro.





