Prima giornata e prima medaglia. I campionati italiani di tennistavolo, iniziati oggi a Cagliari, regalano la prima soddisfazione grazie al terzo posto di Francesca Seu del Muravera in coppia con Francesco Trevisan del Kras Sgonico Bolzano, nel doppio misto terza categoria. La loro marcia si è fermata in semifinale, battuti dalla coppia Giacomo Izzo del Milano Sport (un gigante classe 2007, numero 34 in Italia) e Sofia Mescieri del Castelgoffredo, 23 anni, numero 57 (ma è stata 28). Izzo e Mescieri, poco dopo, vinceranno il titolo di doppio misto, il primo della kermesse pongistica che si concluderà sabato prossimo con l’assegnazione dei titoli assoluti.

Seu e Trevisan, 28 anni in due (15 Seu, 13 Trevisan) sono stati “adottati” dal pubblico presente al PalaPirastu che presentava uno splendido colpo d’occhio.

Primo turno e 3-0 alla coppia Valotto-De Vito, quest’ultimo campione uscente del doppio maschile. Stesso trattamento per la coppia Sassi-Zanetta e Abderrahnane-Petenzi. Francesca Seu, giovane promessa del Muravera, e Francesco Trevisan trovano un ostacolo difficile nei quarti, la coppia formata da Giovanni Novi e Marialucia Di Meo del Norbello (bronzo nel misto nel 2022). Altra vittoria, stavolta in quattro set, ed ecco la semifinale e la coppia favorita Izzo-Mescieri. Nessun timore, il duo sardo bolzanino funziona e vince il primo set. Va sotto nel secondo e perde ai vantaggi il terzo dopo aver visto la vittoria da vicino. Perso il treno, il quarto set scivola via in favore degli avversari, che saliranno poi sul gradino più alto del podio, con la vittoria in tre set sull’esperto Antonio Gigliotti e Giulia Varveri.

© Riproduzione riservata