Successo dei sei atleti sardi ai campionati del mondo per trapiantati. Sono riusciti a portare a casa con Gianni Fadda (trapiantato di fegato) nell’atletica un oro nei 400 metri e uno negli 800 metri, un argento nella road race di 5 chilometri e un bronzo nella petanque.

Due bronzi per Paolo Perra,(trapiantato di fegato), uno nella petanque e l'altro nel dart.

Un bellissimo quarto posto lo ha conquistato Enrico Pitzalis(trapiantato di rene) nel tennis in coppia con Marta Nizzo.

Nel ciclismo nella crono di 10 chilometri, ottimo sesto posto per Stefano Caredda(trapiantato di fegato) e settimo posto nella gara in linea di 30km.

Due quarti posti infine per Pino Argiolas e Sergio Rizzardini (entrambi trapiantati di fegato), nella petanque.

Tirando le somme, in Sardegna arrivano due ori,un argento e tre bronzi. Dei sei sardi partecipanti, tre (Paolo Perra, Enrico Pitzalis e Stefano Caredda) sono di Settimo San Pietro.

